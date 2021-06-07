"Херсонес Таврический" начал проводить ночные экскурсии

Атмосферу сразу трёх эпох подчеркнули при помощи специального освещения

История древнего города - под луной. В Крыму стартовали ночные экскурсии в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Византийский полис, античный театр и Владимирский собор. Уникальные памятники архитектуры обретают совершенно иной вид после захода солнца.

Здесь история в каждом камне. Например, Башня Зенона – самое мощное укрепление во всем северном Причерноморье. Его начали возводить во время войн со скифами во II веке до нашей эры древние греки. Римляне укрепили и расширили ее. А византийцы в IX веке закончили окончательное строительство, увеличив башню в диаметре до 23 метров.

Здесь начинается дорога двух тысячелетий. Она проходит через мощные стены, которые когда-то штурмовали варварские племена, русские витязи и хазары, к центральным воротам в портовый квартал. Роман Луца уже третий сезон водит гостей полуострова по ночному городу. Говорит – главное – это полет фантазии, который пробуждает игра света и тени.

Как и две тысячи лет назад, гости идут в античный театр, где римские легионеры устраивали гладиаторские бои. Осматривают руины усадьбы. Прогуливаются по византийскому дворику среди благоухающих роз.

Ночную эстетику создали несколько лет назад для летних экскурсий. Опустевшие кварталы освещает лишь мягкий искусственный свет – в зависимости от места и памятника, он похож то на блеск луны, то на мерцание огней факелов.

"Конечно же, без наличия подсветки, особого освещения, провести такие программы невозможно. Кроме того, решение инфраструктурного вопроса – потому что рельеф и ландшафт на территории музея-заповедника сложный, перепады высот, пересеченная местность, а деревянные настилы позволяют с комфортом проходить по территории", - рассказала руководитель ФГБУК ГИАМЗ "Херсонес Таврический" Альбина Тищенко.

На освещенных аллеях – остатки былой роскоши византийского полиса. Фрагменты колонн из белого мрамора и смальтовая мозаика с кружевными узорами и изображениями птиц. Там, где когда-то была церковная площадь и место крещения князя Владимира, сегодня величественно возвышается Владимирский собор.

Кульминация – мультимедийное представление. Экран в этом кинотеатре - крепостные стены. Камни словно оживают, рассказывая и показывая многовековую историю города.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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