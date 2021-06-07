Стало известно, сколько заплатят Бузовой за роль в спектакле о Сталине

Артистка выйдет на сцену МХАТа

Поющая телеведущая Ольга Бузова получит без малого 500 тысяч рублей за роль в спектакле "Чудесный грузин", посвященном Иосифу Сталину. Постановку можно будет увидеть на сцене Московского художественного театра имени Горького.

О размерах гонорара Бузовой стало известно благодаря контракту, опубликованному на сайте госзакупок. Так, за участие в спектакле артистке заплатят 446 тысяч рублей Из них 212 766 рублей девушка получит за репетиции, а 234 044 — за выступление на сцене.

Ранее стало известно, что Бузова получила роль в спектакле "Чудесный грузин" Московского художественного театра имени Горького (МХАТ). Руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что выбор пал именно на Ольгу, поскольку для постановки требовался "настоящий персонаж, герой сегодняшнего времени".

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