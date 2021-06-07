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Врач рассказал о последствиях хронического недосыпа

10:31
  • понедельник
  • 07 июня 2021

"Доспать" недостающие часы в выходные не выйдет

Хронический недосып может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, а компенсировать его за одну-две ночи невозможно, заявил руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин. Он рассказал о том, как нехватка сна влияет на самочувствие.

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"Хроническое недосыпание даже на один час от нормы (у каждого человека своя норма и для взрослого человека она составляет от семи до девяти часов) меняет не только самочувствие, настроение, работоспособность, когнитивную функцию, но и даже активность генома", - предупредил эксперт.

Калинкин подчеркнул, что работающему человеку с пятидневным графиком очень сложно компенсировать недельный недосып за выходные. К тому же, если человек хорошо выспится в субботу, то ему будет гораздо сложнее заставить себя лечь пораньше и в воскресенье. В результате полностью избавиться от недосыпа так и не получится.

"Главная рекомендация для любого человека — осознать, что сон является ведущим фактором долголетия, здоровья, хорошего самочувствия. Потому, что если мы лишим сна любой живой организм, то он погибнет в течение недели", - подчеркнул специалист.

Калинкин добавил, что люди, которые спят достаточное количество времени, успевают сделать за день гораздо больше, а также ощущают прилив сил и хорошее настроение, передает "Звезда".

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