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Из России выдворили агента украинских спецслужб

10:19
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Он работал на СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разоблачила на территории России агента украинских спецслужб.
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Как стало известно, гражданин Украины Алексей Семеняка длительное время оказывал "консультативную помощь" Службе безопасности Украины (СБУ) для "нанесения ущерба безопасности России". Однако значительного ущерба внешней безопасности нашей страны нанести не успел.

В ходе допроса Семеняка подтвердил, что поддерживал связь с украинскими спецслужбами и оказывал им разноплановую консультационную помощь. Третьи лица из Киева попытались дистанционно удалить информацию от СБУ с мобильного телефона Семеняки, однако это осуществить не удалось.

Украинскому агенту закрыли въезд в Россию на 25 лет, он покинул страну 3 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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