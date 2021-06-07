Пожар на военном складе в Сербии вспыхнул с новой силой

Слышны взрывы

Взрывы возобновились на складах фабрики оружия в городе Чачак на западе Сербии. Как сообщает Радио и телевидение Сербии, пожар на предприятии возобновился. Работники, которые утром 7 июня пришли на смену, отправлены по домам, фабрика оцеплена.

"По неофициальной информации, около 21.00 в воскресенье произошло несколько взрывов. Предполагается, что речь идет о боеприпасах. Над фабрикой виден дым, ее снова оцепила полиция", - говорится в сообщении.

Пожар на сербском оборонном предприятии вспыхнул в ночь на пятницу. Очевидцы сообщали о серии взрывов. По данным главы Минобороны Сербии, фабрика ранее заключила договоры на поставку за границу оружия на более чем 50 миллионов евро. Пожар тушили три армейских вертолета.

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