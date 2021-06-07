Москвичи смогут полюбоваться необычным солнечным затмением

Природное явление проявит себя 10 июня

В четверг, 10 июня, москвичи и гости столицы смогут наблюдать частные фазы кольцеобразного солнечного затмения.

В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца, рассказали ТАСС в Московском планетарии. Лунный диск проецируется на солнечный, имея видимый угловой диаметр меньше последнего, что и создает необычный визуальный эффект в виде тонкого ободка, похожего на кольцо.

Лучше всего кольцеобразная фаза затмения будет видна в Канаде, Гренландии, на Северном полюсе, в Якутии и на Чукотке. В столице природное явление будет видно частично, лучше всего – в 14:26 по московскому времени.

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