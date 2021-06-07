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Хирург перечислил симптомы, указывающие на наличие грыжи

11:03
  • понедельник
  • 07 июня 2021

В группе риска спортсмены и курильщики

Заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Сажин назвал симптомы, которые указывают на наличие грыжи. Врач подчеркнул, что чаще всего эта проблема встречается у спортсменов.

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"У многих грыж симптомы схожи — это наличие выпячивания, которое вначале проявляется при физической нагрузке, натуживании, покашливании. Потом оно начинает существовать постоянно, когда человек начинает принимать вертикальное положение. Потом оно начинает болеть, увеличиваться в размерах и так далее", - объяснил хирург.

Сажин отметил, что в большинстве случаев выпячивание можно заметить в районе паха или пупка.

Врач рекомендовал начинающим спортсменам обсудить программу занятий с тренером, чтобы избежать проблем со здоровьем. По словам эксперта, на резкие и сильные физические нагрузки неподготовленный организм может отреагировать формированием грыжи.

"Все, что связано с подъемом тяжестей и напряжением мышц передней брюшной стенки, может приводить к грыжам", - заявил Сажин. При этом он отметил, что работа в огороде не может вызвать грыжу.

Врач добавил, что рискуют получить грыжу и курильщики – ведь пагубная привычка сказывается на формировании соединительной ткани. Кроме того, существуют некоторые генетические особенности, влияющие на соединительную ткань, передает радио "Говорит Москва".

При возникновении симптомов, которые могут свидетельствовать о грыже, стоит обратиться к специалисту. Боль за грудиной, изжога, нарушение глотания и даже нарушение работы сердца могут указывать на выпячивание органов, резюмировал хирург.

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