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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

10:45
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Ранее документ единогласно принял парламент

Закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) подписан президентом России Владимиром Путиным.
МИД заявил о полной ответственности США за развал ДОН

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее договор единогласно приняли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Принятие закона о денонсации Договора по открытому небу – это ответная мера на действия США, которые вышли из вышли из соглашения осенью минувшего года.

Россия предлагала пересмотреть взаимный отказ от выхода из соглашения, однако администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила о нежелании возвращаться в Договор по открытому небу.

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