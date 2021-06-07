Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Ранее документ единогласно принял парламент

Закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) подписан президентом России Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее договор единогласно приняли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Принятие закона о денонсации Договора по открытому небу – это ответная мера на действия США, которые вышли из вышли из соглашения осенью минувшего года.

Россия предлагала пересмотреть взаимный отказ от выхода из соглашения, однако администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила о нежелании возвращаться в Договор по открытому небу.

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