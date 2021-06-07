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В МГУ хотят открыть два новых факультета

10:59
  • понедельник
  • 07 июня 2021

О планах на будущее рассказал ректор вуза

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о планах открыть в вузе два новых факультета. На сегодняшний день студентам МГУ доступно обучение на 41 факультете.
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По словам Садовничего, новые факультеты будут специализироваться на изучении работы мозга и искусственном интеллекте. Ректор подчеркнул, что сейчас изучение мозга является перспективным направлением, которое будет актуальным и важным в ближайшем будущем, передает ТАСС.

"Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", - заявил Садовничий.

"Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - добавил ректор МГУ.

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