В МГУ хотят открыть два новых факультета

О планах на будущее рассказал ректор вуза
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о планах открыть в вузе два новых факультета. На сегодняшний день студентам МГУ доступно обучение на 41 факультете.
По словам Садовничего, новые факультеты будут специализироваться на изучении работы мозга и искусственном интеллекте. Ректор подчеркнул, что сейчас изучение мозга является перспективным направлением, которое будет актуальным и важным в ближайшем будущем, передает ТАСС.
"Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга", - заявил Садовничий.
"Вторая идея связана с искусственным интеллектом. Здесь надо точно понять, что это такое", - добавил ректор МГУ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Выпускники сдают ЕГЭ по профильной математике
- Аккредитацию российских вузов сделают бессрочной
- Минпросвещения создаст "белый" интернет для школьников
- Ученый Мажуга: Москва - лучший город ранней профориентации детей и подростков
- Вассерман считает необходимым заменить ЕГЭ на экзаменационные сочинения по русскому языку