Россиянам-отпускникам напомнили о мерах безопасности

Рекомендуется посоветоваться с врачом

Отправляющимся в отпуск россиянам напомнили о мерах безопасности. Перед отправкой в некоторые регионы надо привиться от распространенных там заболеваний, в частности – клещевого энцефалита, отметил иммунолог Владислав Жемчугов.

Тем, кто решил отправиться на Алтай или Байкал, привиться от клещевого энцефалита просто необходимо – это регионы повышенного риска. А на Камчатке или на Дальнем Востоке есть высокий риск заразиться геморрагическими лихорадками.

Как отметил Жемчугов в интервью "Комсомольской правде", в каждом регионе свои инфекции. Так что лучше перед отъездом посоветоваться со своим доктором. Надо внимательно изучить информацию о регионе перед поездкой, чтобы быть готовым ко всему.

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