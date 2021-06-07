ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам-отпускникам напомнили о мерах безопасности

11:05
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Рекомендуется посоветоваться с врачом

Отправляющимся в отпуск россиянам напомнили о мерах безопасности. Перед отправкой в некоторые регионы надо привиться от распространенных там заболеваний, в частности – клещевого энцефалита, отметил иммунолог Владислав Жемчугов.
Россияне рассказали, как давно уже не были в отпуске

Тем, кто решил отправиться на Алтай или Байкал, привиться от клещевого энцефалита просто необходимо – это регионы повышенного риска. А на Камчатке или на Дальнем Востоке есть высокий риск заразиться геморрагическими лихорадками.

Как отметил Жемчугов в интервью "Комсомольской правде", в каждом регионе свои инфекции. Так что лучше перед отъездом посоветоваться со своим доктором.  Надо внимательно изучить информацию о регионе перед поездкой, чтобы быть готовым ко всему.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.