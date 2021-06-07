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Стало известно, могут ли россияне получить визу США в других странах

11:24
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Отношения между Россией и США остаются напряженными

Технически граждане России могут получить американскую визу в консульствах в других государствах, однако на практике сделать это практически невозможно, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

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"Когда последний раз я присутствовал на разговоре с послом, он говорил о том, чтобы активизировать или создать особые секции в Казахстане, Риге, Варшаве, чтобы давать визы россиянам, которые они не могут получить. Но пока это только разговоры, потому что реально получать визу, например, в Казахстане не быстро", - сказал Родзянко.

Он объяснил, что в вышеперечисленных странах есть отложенный спрос на получение визы США, а также очереди из собственных граждан, поэтому они не в состоянии принимать еще и россиян, передает его слова РИА Новости.

Ранее Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, в ответ на которые Москва предприняла зеркальные меры. В России приняли решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.

Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. В результате посольство США объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для американских граждан.

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