Народная артистка России погибла в автокатастрофе

Ей было 80 лет

Народная артистка России, бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП под Санкт-Петербургом. Ей было 80 лет.

"Она любила учеников, была искренне предана своему делу <...> воспитала множество замечательных выпускников... Она была полна сил, энергии и творческих планов", - говорится в сообщении музыкальной школы имени Римского-Корсакова во "ВКонтакте".

Как сообщили в МВД по региону, смертельная авария произошла 6 июня на 42-м километре автодороги Петергоф - Кейкино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Автомобиль Peugeot Boxer выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Datsun, в котором ехала Волкова. В результате ДТП погибли водитель Datsun и экс-солистка Мариинки, еще одна пассажирка – 59-летняя женщина – госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых Peugeot Boxer выехал на встречку.

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