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Зеленский решил превратить Чернобыль в туристическую зону

11:38
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Это будет территория возрождения

Чернобыль долен стать "мощным магнитом" для туристов из Украины и других стран.

Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология". На данный момент утверждена трехлетняя программа развития Чернобыля и ревитализации зоны отчуждения.

"Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля <…> зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - сообщил Зеленский.

Зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.

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