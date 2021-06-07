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Володин объяснил, станет ли вакцинация от COVID-19 обязательной

11:40
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Прививка останется бесплатной для россиян

Включение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок не означает, что процедура будет обязательной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Во вторник Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, согласно которому вакцинацию от COVID-19 могут включить в национальный календарь профилактических прививок.

"По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него", - призвал Володин.

Спикер Госдумы объяснил, что прививка будет бесплатной, сделать ее сможет каждый желающий "за счет средств федерального бюджета".

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