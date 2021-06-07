В России за сутки выявлено 9429 новых случаев COVID-19

Прирост составил менее двух десятых процента

Прирост числа заболевших коронавирусом в России за сутки составил 0,18%. За последние 24 часа в стране выявлено 9429 новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших COVID-19 в России за время пандемии достигло 5 135 866. Скончались за минувшие сутки от связанных с коронавирусом заболеваний 330 пациентов, всего зарегистрировано 124 117 летальных исходов, передает ТАСС.

Выписаны из больниц после лечения от COVID-19 за сутки 6 756 пациентов – общее число выздоровевших составило 4 743 202 человека. По данным оперштаба, это примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

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