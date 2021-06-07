ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено 9429 новых случаев COVID-19

11:46
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Прирост составил менее двух десятых процента

Прирост числа заболевших коронавирусом в России за сутки составил 0,18%. За последние 24 часа в стране выявлено 9429 новых случаев заражения, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Более 2 миллиардов человек в мире привились от коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 в России за время пандемии достигло 5 135 866. Скончались за минувшие сутки от связанных с коронавирусом заболеваний 330 пациентов, всего зарегистрировано 124 117 летальных исходов, передает ТАСС.

Выписаны из больниц после лечения от COVID-19 за сутки 6 756 пациентов – общее число выздоровевших составило 4 743 202 человека. По данным оперштаба, это примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.