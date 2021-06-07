Сергунина: Москва продолжает развивать международное сотрудничество в сфере туризма

Российская столица презентовала свои возможности туркомпаниям Таиланда и Сингапура

Комитет по туризму Москвы провел цифровое роуд-шоу, в котором поучаствовали 25 столичных компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда. О прошедшем мероприятии рассказали в пресс-службе ведомства.

В программу роуд-шоу вошли как презентация возможностей столицы зарубежным туроператорам, так и онлайн-переговоры между игроками рынка. Всего в ходе мероприятия российским компаниям удалось провести свыше 100 коротких деловых встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В ходе онлайн-презентации зарубежным компаниям продемонстрировали цифровой туристический сервис Russpass, который помогает путешественникам с планированием поездки по России. На сегодняшний день он может работать не только на русском, но также на английском и испанском языках, передает АГН "Москва".

Также коллегам из других стран рассказали о противоэпидемиологических мерах в Москве, благодаря которым жители и гости столицы могут посещать музеи, театры и кафе. Кроме того, Москва является участником международной программы безопасности путешествий Safe Travels. Столичные туркомпании, гостиницы, рестораны, культурные и досуговые площадки могут пройти аккредитацию и получить специальный знак, означающий, что объект придерживается всех необходимых санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

Российские участники роуд-шоу высоко оценили возможность напрямую пообщаться с потенциальными партнерами из Юго-Восточной Азии. "Учитывая текущую ситуацию на рынке въездного туризма в России, столичный комитет по туризму вместе с представителями бизнеса делают огромное дело по продвижению Москвы как дестинации для всех иностранных туристов и, самое главное, работают сообща для восстановления туристического потока в постпандемийный период", - отметил генеральный директор компании UTS.Russia Алексей Крылов.

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