Кремль закроют для посетителей 12 июня

Развода караулов также не будет
Московский Кремль будет закрыт для посетителей 12 июня. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны, уточнив, что в День России проходят государственные мероприятия.
"В связи с проведением государственных мероприятий 12 июня 2021 года Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
12 июня в стране отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете, которая легла в основу российской конституции, напоминает ТАСС.
Также в День России не будет проводиться церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка. Обычно церемония проходит каждую субботу в теплое время года на Соборной площади Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram