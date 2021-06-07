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Кремль закроют для посетителей 12 июня

12:05
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Развода караулов также не будет

Московский Кремль будет закрыт для посетителей 12 июня. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны, уточнив, что в День России проходят государственные мероприятия.
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"В связи с проведением государственных мероприятий 12 июня 2021 года Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

12 июня в стране отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете, которая легла в основу российской конституции, напоминает ТАСС.

Также в День России не будет проводиться церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка. Обычно церемония проходит каждую субботу в теплое время года на Соборной площади Кремля.

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