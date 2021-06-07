Google оштрафовали на 220 миллионов евро

Компания злоупотребляла доминирующим положением в онлайн-рекламе

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 миллионов евро (19,5 миллиарда рублей).

IT-гиганта уличили в продвижении собственных услуг в секторе онлайн-рекламы, сообщает РИА Новости.

Известно, что компания не стала оспаривать изложенные в выводах регулятора факты. Google намерен внести изменения в некоторые из своих онлайн-рекламных услуг.

Ранее стало известно, что Google отслеживал геоданные пользователей даже при отключенной функции. Компания использовала их для контекстной рекламы.

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