Глава ФСВТС рассказал о ситуации с военно-техническим сотрудничеством

Россия сталкивается с беспрецедентным давлением

В понедельник в Кремле Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым, сообщает "ТВ Центр".

По словам главы ведомства, портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов. Все показатели прошлого года удалось выполнить. Шугаев отметил - из-за пандемии пришлось значительно сократить контакты с международными партнерами, но работа продолжается, причем, в условиях серьезного внешнего давления.

Путин: Дмитрий Евгеньевич, мы вопросами военно-технического сотрудничества занимаемся регулярно. Соответствующая структура у нас создана, для того чтобы помогать продвигать нашу специальную технику на международных рынках. И всё-таки хотелось бы сегодня услышать ваши оценки того, как продвигается эта работа в первые месяцы текущего года по сравнению с 2020-м.

Шугаев: Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику. Это, прежде всего, техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, – те, которые пользуются самым большим спросом. Хотя, конечно, здесь очень сильная конкурентная среда существует, и мы вынуждены работать в весьма тяжёлых условиях. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма серьёзным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе.

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