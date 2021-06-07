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Мишустин утвердил план энергостратегии России на 15 лет

12:40
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Документ разработан с учетом поручений президента

Правительство России утвердило план энергетической стратегии на ближайшие 15 лет. Документ разработан с учетом поручений президента Владимира Путина, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр уточнил, что план охватывает все сферы российского топливно-энергетического комплекса - от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом. В него вошли более 130 мероприятий, передает РИА Новости.

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