МИД: санкции против России - это навсегда

Нужно быть реалистами

России следует готовиться к новому витку санкций. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Панкин.

Наша страна не будет просить о снятии санкции, отметил он. Задача властей – довести мысль до своих зарубежных партнеров об ущербности политики ограничений.

Панкин призвал россиян быть реалистами и принять тот факт, что антироссийские санкции будут всегда, передает РИА Новости.

"Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно", - сказал Панкин на парламентских слушаниях.

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