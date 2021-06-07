ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: санкции против России - это навсегда

12:42
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Нужно быть реалистами

России следует готовиться к новому витку санкций. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Панкин.  
Зеленский утвердил бессрочные санкции против российских политиков

Наша страна не будет просить о снятии санкции, отметил он. Задача властей – довести мысль до своих зарубежных партнеров об ущербности политики ограничений.

Панкин призвал россиян быть реалистами и принять тот факт, что антироссийские санкции будут всегда, передает РИА Новости. 

"Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно", - сказал Панкин на парламентских слушаниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.