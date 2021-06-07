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Появились кадры с места крупной аварии на Бесединском шоссе

15:14
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Подробности ДТП устанавливаются

Три человека пострадали в понедельник утром в серьезной аварии на Бесединском шоссе. Там лоб в лоб столкнулись "БМВ" и "Додж", сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, одна из иномарок выехала на большой скорости на встречку. В результате обе машины получили серьезные повреждения. Одного человека пришлось освобождать из искорёженного автомобиля с помощью специнструментов. Позже его на санитарном вертолёте эвакуировали в больницу.

Травмы получили еще два участника ДТП. Сейчас следователи выясняют, почему водитель не справился с управлением.

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