Как в Подмосковье ведут борьбу с борщевиком

Есть территории, за которые никто не отвечает

Борщевик захватил почти 40 тысяч гектаров вокруг столицы. Его скашивают и обливают химикатами, однако истребить получится лишь четвёртую часть опасного сорняка. Штрафы за то, что борщевик растёт на территории, внушительные, вот только касаются они лишь собственников земли.

Трактор пыхтит, с трудом пробирается сквозь заросли борщевика. Объём предстоящей работы, как масштаб катастрофы, можно оценить разве что с воздуха. В прямом смысле слова – поле непаханое. Точнее, 40 тысяч гектаров подмосковной земли поражены невероятно опасным растением.

Его косят, опрыскивают химикатами, отслеживают новые очаги с помощью дронов. Но борщевик может выживать в любых – даже экстремальных - условиях. Его способность к размножению поражает.

20 тысяч семян могут пять лет провести в земле в спящем режиме. А потом спокойно прорасти и захватить территорию, вытеснив с неё другие растения. Для человека борщевик – злейший враг. Одно прикосновение к его соку - плюс солнечные лучи - может вызвать тяжелейший ожог, вплоть до летального исхода. Очередной мониторинг выполнения работ по ликвидации смертельно опасного растения – в самом разгаре. В этом году в Подмосковье предстоит обработать 16 тысяч гектаров. Но сделать это непросто.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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