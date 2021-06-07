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Как в Подмосковье ведут борьбу с борщевиком

15:09
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Есть территории, за которые никто не отвечает

Борщевик захватил почти 40 тысяч гектаров вокруг столицы. Его скашивают и обливают химикатами, однако истребить получится лишь четвёртую часть опасного сорняка. Штрафы за то, что борщевик растёт на территории, внушительные, вот только касаются они лишь собственников земли.
Москвич едва не лишился ноги из-за ожогов от борщевика

Трактор пыхтит, с трудом пробирается сквозь заросли борщевика. Объём предстоящей работы, как масштаб катастрофы, можно оценить разве что с воздуха. В прямом смысле слова – поле непаханое. Точнее, 40 тысяч гектаров подмосковной земли поражены невероятно опасным растением.

Его косят, опрыскивают химикатами, отслеживают новые очаги с помощью дронов. Но борщевик может выживать в любых – даже экстремальных -  условиях. Его способность к размножению поражает.

20 тысяч семян могут пять лет провести в земле в спящем режиме. А потом спокойно прорасти и захватить территорию, вытеснив с неё другие растения. Для человека борщевик – злейший враг. Одно прикосновение к его соку - плюс солнечные лучи - может вызвать тяжелейший ожог, вплоть до летального исхода. Очередной мониторинг выполнения работ по ликвидации смертельно опасного растения – в самом разгаре.  В этом году в Подмосковье предстоит обработать 16 тысяч гектаров. Но сделать это непросто.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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