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В Москве проверили парковки для маломобильных горожан

15:15
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Нарушителю грозит штраф

В Москве проверили, как водители соблюдают правила парковки. Особое внимание уделяли зонам, предназначенным для маломобильных горожан. Такие места находятся около всех социально-значимых объектов и магазинов, сообщает "ТВ Центр".

Ставить машину на них могут только инвалиды 1-ой и 2-ой группы, а также сопровождающие их лица. Нарушителю грозит штраф в 5 тысяч рублей и эвакуация. В обычные дни за соблюдением правил следят контролёры, среди которых есть и маломобильные сотрудники. Они успешно работают в Московском паркинге уже три года и помогают делать город комфортнее.

"Маломобильные контролеры, как никто другой, осознают важность соблюдения правил остановок и стоянки. Поэтому все такие случаи, если наши контролеры увидели, они передают информацию коллегам из ГИБДД. Кроме того, маломобильные контролеры мониторят город на доступность среды, в том числе передают информацию префектурам, если где-то увидели тротуар с высоким бордюром или где-то отсутствует пандус", - рассказала представитель пресс -службы московского паркинга Татьяна Медовская.

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