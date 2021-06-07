Как проходит реставрация усадьбы купца Масягина в центре Москвы

Зачем дом разбирают до основания?

В Старомонетном переулке началась реставрация главного дома усадьбы Масягина. Здание уникально, по нему можно судить о том, какой была Москва после пожара 1812 года. Деревянный особняк менял хозяев, но без капитального ремонта пришёл в упадок и стал разрушаться. Теперь у него новый собственник, готовый вернуть постройке исторический облик.

Главный дом усадьбы купца Масягина в Старомонетном переулке разбирается буквально по бревну. Каждое предварительно промаркировано и бережно передается из рук в руки, ведь возраст у них внушительный - около 200 лет. Поэтому и отношение соответствующее - бревна будут обследовать, "лечить" и протезировать.

Городская усадьба полностью сгорела во время пожара 1812 года, несколько лет была заброшена, пока не перешла к купцу третьей гильдии Ивану Масягину. Тогда и появился одноэтажный деревянный дом с галереей - по "образцовому" проекту, по которому в начале 19 века восстанавливали Москву после огня.

"Первый особняк представлял собой классическое здание с небольшой анфиладной частью, выходящей на Старомонетный переулок. Был узкий коридор. И со двора были жилые помещения с выходом в сад", - рассказал генеральный директор реставрационной компании Дмитрий Гулич.

Дом оставался купеческим до революции 1917 года. А потом собственники менялись. Здание несколько раз перестраивалось - в том числе в 30-е годы под нужды картографической фабрики. В 70-е годы веранду разобрали и дом признали непригодным для жилья.

"В советское время здание активно использовалось, здесь находились детские и юношеские кружки. Мы нашли в перекрытиях межэтажных остатки модели самолета. Даже сохранились нервюры, в целости бензобак", - рассказал прораб реставрационной компании Сергей Котов.

Такой неожиданный "привет" из прошлого реставраторам удалось даже датировать по сохранившейся газете "Правда" от 23 июля 70-го года. Не исключено, что будут и другие находки - реставрация займет около трех лет. За это время специалисты восстановят исконный облик деревянного здания и более позднюю пристройку, в результате которой появилась лестница и мезонин.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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