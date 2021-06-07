Котенка три дня доставали из коллектора в Москве

Почему спасательная операция затянулась, и где котёнок сейчас?

Трое суток понадобилось, чтобы вытащить котёнка, который упал в коллектор на Третьем транспортном кольце. Жалобный писк непросто было услышать в густом потоке машин. Ещё труднее - вытащить бедолагу из водосточной трубы. Задействовали, кажется, всех, даже робота.

От всех пережитых испытаний потерян голос. Сколько времени котенок провел под землей, никто точно не знает. День, когда на крик о помощи пришли неравнодушные, наверняка, самый счастливый в этой маленькой кошачьей жизни. В тот вечер Надежда возвращалась с мужем домой. На Третьем транспортном кольце скопилась пробка. В неспешном потоке машин удалось расслышать жалобный плач. Он доносился из-под канализационной решетки.

Надежда пришла к котенку в самом буквальном смысле. Женщина вернулась на это место, чтобы спасти животное. Операция по спасению котенка, а, точнее, кошки, как выяснилось потом, растянулась на трое суток. Сначала искали, кто отвечает за коллектор. Звонили и в полицию, и в МЧС. Периодически кто-то пытался достать пленника самостоятельно, но безрезультатно. Чтобы как-то облегчить страдания кошки, Надежда вместе с подругой подкармливали её прямо через чугунную решетку. Затем к делу подключился Мосводосток. Бригада частично перекрыла движение и спустились в колодец.

"Котенок был испуган, когда мы открыли дождеприёмную решётку, он, естественно, забился дальше - в трубопровод. Нами было принято решение с другого смотрового колодца опустить робототехнический комплекс", - рассказал инженер Сергей Дмитриев.

За спасение котенка взялся уже робот. Специальный комплекс опустили на глубину. Яркий свет помог найти под землей пленника. Он забился в углу. Но под "натиском" робота вышел через соседнюю трубу и попал в надежные руки.

Теперь кошка чиста и накормлена. Ей даже дали имя - Трешка. Сейчас она в ветеринарной клинике на передержке. После обследования ее уже ждет новый дом. Трешка быстро завоевала сердца друзей Надежды.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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