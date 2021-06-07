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Белая медведица в Московском зоопарке обрела имя

15:23
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Ее назвали Хатанга

Горожане выбрали имя для молодой белой медведицы - новой обитательницы столичного зоопарка. Её почти полтора месяца назад спасли в Заполярье и привезли в Москву. Вот только, как назвать, долго не могли определиться.

Вариантов было два: Рада, либо Хатанга, в честь таймырского села, недалеко от которого медведицу обнаружили золотоискатели. Голосовали активно, 150 тысяч горожан - сначала в соцсетях, потом на платформе "Активный гражданин".

В итоге больше половины выбрали имя Хатанга. Медведицу привезли в столицу в истощённом состоянии, но она уже заметно отъелась, чувствует себя отлично. Активно ищет лакомства и игрушки, которые киперы прячут по вольеру, чтобы поднять ей настроение. А сейчас с наслаждением купается в бассейне, скрываясь от московского солнца, передает "ТВ Центр".

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Белая медведица в зоопарке
Белая медведица в зоопарке
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