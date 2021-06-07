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Умер народный артист России Валерий Лонской

12:50
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Он скончался в госпитале в Коммунарке

В Москве в воскресенье, 6 июня, в возрасте 80 лет умер советский и российский режиссер, сценарист, продюсер и писатель, народный артист России Валерий Лонской. Он скончался в больнице в Коммунарке от последствий коронавирусной инфекции.

О случившемся написал в Facebook кинокритик Андрей Плахов. "Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других, пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке", - сообщил критик.

Отмечается, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована, сейчас женщина находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

Лонской родился в Хабаровске в марте 1941 года. В 1970 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал оператором-печатником цеха субтитров на киностудии имени Горького, снимал сюжеты для детского юмористического киножурнала "Ералаш", был председателем Союза кинематографистов Москвы и руководил режиссерской мастерской ВГИКа с 1999 по 2010 год. За свою карьеру он снял такие фильмы, как "Небо со мной", "Приезжая", "Белый ворон", "Летаргия", "Полевая гвардия Мозжухина", "Мужские портреты", "Вынос тела", "Барханов и его телохранитель", "Голова классика" и многие другие.

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Валерий Лонской
Валерий Лонской
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