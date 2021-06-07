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В Кремле не стали раньше времени раскрывать место встречи Путина и Байдена

12:55
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Москва объявит одновременно с американской стороной

Россия объявит о месте встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом синхронно с США.
В Женеве отказались назвать место встречи Путина с Байденом

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "По месту есть уже более или менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать", - сообщил он.

В минувшие выходные швейцарские СМИ сообщили, что переговоры Путина и Байдена могут пройти на женевской вилле La Grange или в отеле, расположенном недалеко от нее.

Ранее Путин раскрыл темы предстоящих переговоров с Байденом на саммите в Женеве, который состоится 16 июня.

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