В Кремле не стали раньше времени раскрывать место встречи Путина и Байдена

Москва объявит одновременно с американской стороной

Россия объявит о месте встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом синхронно с США.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "По месту есть уже более или менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать", - сообщил он.

В минувшие выходные швейцарские СМИ сообщили, что переговоры Путина и Байдена могут пройти на женевской вилле La Grange или в отеле, расположенном недалеко от нее.

Ранее Путин раскрыл темы предстоящих переговоров с Байденом на саммите в Женеве, который состоится 16 июня.

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