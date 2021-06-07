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Депутат ГД Ирина Белых предложила давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта "Мой район в годы войны"

12:53
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Эта работа достойна поддержки

Московские школьники, которые заняты важной исследовательской работой в рамках проекта "Мой район в годы войны" - это настоящие "волонтеры истории". Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Белых.

По ее словам, эта работа достойна внимания и поддержки со стороны властей. "Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера", - заявила парламентарий.

Ирина Белых отметила, что это добавит абитуриентам - победителям проекта - дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

В этом учебном году в проекте "Мой район в годы войны" приняли участие более 40 тысяч столичных школьников, напомнила депутат.

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Ирина Белых
Ирина Белых
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