Песков назвал одну из тем переговоров Путина и Байдена

Президенты могут обсудить вопрос осужденных граждан

Вопрос осужденных россиян в США и американцев в России могут обсудить на встрече в Женеве Владимир Путин и Джо Байден. Это не исключено, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле не получали письма матери Виктора Бута. Ранее появились сообщения о том, что мать осужденного в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута написала письмо президентам России и США. Она просит Путина и Байдена вернуть на родину отбывающего наказание в американской тюрьме сына, передает ТАСС.

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