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"Трещит по швам": в Крыму отреагировали на протечку дамбы Северо-Крымского канала

13:03
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Власти Украины построили дамбу для блокирования подачи воды Днепра на полуостров

Дамба, возведенная на 91 километре Северо-Крымского канала для блокировки подачи воды на территорию Крыма, начала разрушаться. Власти полуострова прокомментировали протечку и заявили, что даже природа выступила против Украины.

"Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают… Дамба рушится - это цена всей подлости, которую они натворили", - заявил первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.

Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко выразил мнение, что на территорию полуострова не стоит подавать воду из Украины, поскольку никто не может быть уверен в ее безопасности, передает РИА Новости.

"Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину – вот так вся она и трещит по швам", - считает Козенко.

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