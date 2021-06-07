Байден передумал встречаться с Зеленским до переговоров с Путиным

В Вашингтоне считают, что Киев недостаточно активно борется с коррупцией

Президент США не будет встречаться с украинским лидером до переговоров с российским коллегой в Женеве. По данным американских СМИ, в Белом доме считают, что Киев недостаточно активно борется с коррупцией.

Владимир Зеленский ранее заявил, что готов встретиться с Джо Байденом до намеченного на 16 июня саммита американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Однако портал Axios со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил, что такая встреча у Джо Байдена не запланирована.

По данным портала, Белый дом отказался продвигать переговоры Байдена с Зеленским, так как украинский лидер сменил руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". В Вашингтоне этот шаг сочли отказом Украины бороться с коррупцией.

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