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Собянин поздравил столичных рестораторов с профессиональным праздником

15:01
  • понедельник
  • 07 июня 2021

В пандемию ресторанному бизнесу пришлось тяжело, отметил мэр

В Москве 7 июня отмечается День ресторатора. С профессиональным праздником их поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города отметил, что ресторанный бизнес Москвы успешно конкурирует с мировыми столицами и постоянно развивается.

За последние годы сложились целые гастрономические кварталы, а в спальных районах открываются маленькие кофейни и целые фуд-моллы. Сергей Собянин также почеркнул, что в пандемию ресторанному бизнесу пришлось тяжело из-за ограничений, но благодаря городской поддержке он возвращается к прежнему уровню.

Столичные власти дают рестораторам особые льготы и гранты. Например, бесплатно выделяют землю под летние веранды и компенсируют часть затрат на покупку франшизы.

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