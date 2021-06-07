На Варшавском шоссе опрокинулась маршрутка с пассажирами

Ее не пропустил грузовик

В Москве перевернулась маршрутка с пассажирами.

Инцидент произошел утром 7 июня на Варшавском шоссе в районе перекрестка с Чонгарским бульваром. Как стало известно агентству "Москва", грузовой фургон столкнулся с автобусом частного перевозчика "Южные ворота". В результате ДТП маршрутка перевернулась на бок.

В салоне находились 10 пассажиров, уточняет kp.ru. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина ДТП выясняется. Со слов очевидцев, водитель грузовика должен был пропустить на светофоре пассажирский автобус, но решил проскочить побыстрее.

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