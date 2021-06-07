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Стало известно, сколько россиян получили маткапитал без заявлений

13:25
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Это стало возможным благодаря развитию электронного документооборота

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что благодаря развитию электронного документооборота порядка миллиона россиян смогли получить маткапитал без заявления.

"Уже почти один миллион человек получили материнские капиталы без заявления. Мы сейчас меняем внутренние процессы для того, чтобы портал госуслуг стал единым окном, через которое будут решаться все вопросы взаимоотношений гражданина и государства. Такая модель взаимодействия – через сеть, через мобильное приложение – комфортна для гражданина, и более эффективна для государства", - рассказал глава Минтруда.

Также Котяков сообщил о планах по внедрению электронного кадрового документооборота. По словам министра, информационные технологии влияют на трудовые отношения, и уже сейчас многие рассчитывают на отказ от печатных трудовых договоров в пользу их электронных версий, передает РИА Новости.

"Все уже привыкли иметь документы в гаджетах. У нас уже появилась электронная трудовая книжка, сейчас мы готовим изменения в Трудовой кодекс, которые позволят организациям переходить на электронный кадровый документооборот", - отметил Котяков.

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