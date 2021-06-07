Лера Кудрявцева пожаловалась на самочувствие

Ради здоровья ведущей пришлось покинуть Москву

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам, что до сих пор ощущает на себе последствия коронавирусной инфекции. Звезда перенесла COVID-19 в начале года, болезнь протекала в легкой форме.

"Сил совсем нет. Те, кто болел ковидом, поймут меня. Это какая-то хроническая усталость, все ресурсы на нуле, с нервами какая-то беда", - заявила Кудрявцева в Instagram.

Сейчас звезда уехала из Москвы в подмосковный оздоровительный центр, чтобы восстановить здоровье. По словам Кудрявцевой, она регулярно гуляет по лесу, посещает бассейн и катается на велосипеде. Телеведущая уверена, что тишина и одиночество помогут ей быстрее вернуться в прежнюю форму.

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