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"Проводим операцию наживую": сын Бари Алибасова раскрыл подробности госпитализации продюсера

13:57
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Алибасов попал в больницу сразу после дня рождения

Бари Алибасову, который 6 июня отметил 74-летие, предстоит операция по цементированию позвонков. Подробности рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

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Алибасов отправился в клинику на следующий день после дня рождения. Видео из больницы, на котором продюсер подписывает согласие на операцию, опубликовал в Instagram его сын.

"Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим операцию наживую — под местной анестезией. Так что папа сможет еще и лицезреть, как его режут", - поделился подробностями Алибасов-младший.

Судя по кадрам, сам продюсер не переживает из-за предстоящего хирургического вмешательства и шутит на камеру.

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