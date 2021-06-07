ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД напомнил о нарушениях Договора по открытому небу странами Запада

14:03
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Своими действиями они подстрекали другие государства

Соединенные Штаты и страны Запада неоднократно нарушали Договор по открытому небу. Тем самым они подстрекали другие государства к таким же действиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

"США в 2015 году сделали невозможным проведение наблюдательных полетов над своей территорией, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, ограничивали возможности России по наблюдению за Алеутскими островами", - написала Захарова Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что США де-факто сокращали максимальную дальность полетов, отменили остановки для ночного отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки. Примеру американской стороны последовали, в частности, Великобритания и Франция. Страны Запада устанавливали ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям Международной организации гражданской авиации.

Запреты или ограничения на полеты над запретными зонами, не соответствующие положениям ДОН и рекомендациям ИКАО, водили Польша и Турция. Тем самым они подстрекали другие государства – в частности, Грузию, которая с 2012 года перестала принимать российские миссии, грубо нарушая договор.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня. Ранее закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Ан-30Б
Самолет Ан-30Б
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.