МИД напомнил о нарушениях Договора по открытому небу странами Запада

Своими действиями они подстрекали другие государства

Соединенные Штаты и страны Запада неоднократно нарушали Договор по открытому небу. Тем самым они подстрекали другие государства к таким же действиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США в 2015 году сделали невозможным проведение наблюдательных полетов над своей территорией, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, ограничивали возможности России по наблюдению за Алеутскими островами", - написала Захарова Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что США де-факто сокращали максимальную дальность полетов, отменили остановки для ночного отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки. Примеру американской стороны последовали, в частности, Великобритания и Франция. Страны Запада устанавливали ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям Международной организации гражданской авиации.

Запреты или ограничения на полеты над запретными зонами, не соответствующие положениям ДОН и рекомендациям ИКАО, водили Польша и Турция. Тем самым они подстрекали другие государства – в частности, Грузию, которая с 2012 года перестала принимать российские миссии, грубо нарушая договор.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня. Ранее закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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