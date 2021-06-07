В Британии разглядели "след Кремля" после дебоша солдат НАТО

Военные напились в поезде и мешали пассажирам

Британских солдат НАТО высадили из поезда вблизи эстонско-российской границы.

Шестерых военнослужащих высадили в эстонском городе Йыгевамаа из-за жалоб пассажиров на их пьяные выходки, пишет издание The Mirror. Солдат НАТО передали полиции и применили дисциплинарное взыскание.

Минобороны Великобритании приступило к выяснению обстоятельств инцидента.

В произошедшем европейские эксперты разглядели "след Кремля". Российские разведчики якобы использовали эту ситуацию, чтобы дискредитировать НАТО.

"Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина", - отметил эксперт по России из военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс.

Это уже не первый неприятный инцидент с британскими солдатами в Эстонии. В прошлом месяце военнослужащие НАТО подрались с жителями эстонского города из-за женщины. По словам главы местной патрульной службы, солдаты начали оказывать знаки внимания представительнице прекрасного пола. Местные жители сочли такое повеление неприемлемым, завязалась потасовка.

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