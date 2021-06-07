Митрополит Иларион рассказал о зарплатах московских священников

Он отметил, что в храмах не должно быть "прайс-листов"

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о том, какая зарплата у московских священников.

Иларион подчеркнул, что своим трудом священники зарабатывают на жизнь для себя и своих родных, а потому их работа должна быть оплачена. Митрополит отметил, что священники получают зарплату от прихода, в котором служат. В среднем в Москве эта сумма составляет 30-40 тысяч рублей.

При этом иногда зарплата бывает гораздо меньше или ее не выплачивают вообще. В таком случае священникам приходится существовать на деньги, полученные от треб, среди которых венчания, крещения или отпевания. Однако священнослужитель не имеет права отказать в проведении обряда тем, у кого нет на это средств.

Иларион подчеркнул, что в храмах не должны устанавливать фиксированные цены на проведение таинств. Священник волен указать рекомендуемую сумму, но не более того, заявил митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram