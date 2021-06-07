Глава Amazon собрался в космос

Он мечтал об этом с пятилетнего возраста

Генеральный директор компании Amazon Джефф Безос и его брат полетят в космос.

Полет состоится 20 июля на корабле компании Blue Origin, принадлежащей Безосу. В космос также отправится победитель аукциона, который завершится 12 июня.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Это величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал на своей странице в Instagram.

57-летний миллиардер Джефф Безос – один из богатейших людей на планете по версии Forbes. На текущий момент его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов.

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