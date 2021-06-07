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Словакия разрешит привитым "Спутником V" иностранцам въезд в страну

14:43
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Началась вакцинация российским препаратом

Привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V" иностранцам собираются разрешить въезд в Словакию. МИД порекомендовал властям страны признать справки о вакцинации эти препаратом, сообщает Словацкое радио.
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О начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" в рамках процесса его регистрации в ЕС Европейское агентство лекарственных средств сообщило 4 марта. Однако сроки завершения экспертизы до сих пор не названы.

Тем не менее, в Словакии 7 июня началась вакцинация российским препаратом. Центры вакцинации созданы во всех восьми краях республики, они начнут действовать через неделю. Пока же привиться "Спутником V" можно в Братиславе и городе Жилина.

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