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Глава МИД Германии ответил на слова Байдена о "возвращении Америки"

14:41
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Запад не хочет новой холодной войны, отметил Хайко Маас

Выступая на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Запад не стремится к новой холодной войне.
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"Мы не хотим перезагрузки холодной войны", - приводит слова главы немецкого МИД ТАСС.

Он добавил, что сотрудничество стран Запада с государствами Латинской Америки, Африки и Азии не означает нового разделения мира.

Кроме того, Маас прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что "Америка вернулась".

"На заявление "Америка вернулась" мы, европейцы, ответили, что Европа никуда не делась. Мы все еще здесь, на вашей стороне", - сказал министр.

Как уточнил при этом глава МИД, Евросоюз намерен предложить Штатам совместно бороться против дезинформации в СМИ.

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