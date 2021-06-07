Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения

Правительство должно сделать это до 1 июля
Как следует из опубликованного в понедельник на сайте Кремля перечня поручений президента России Владимира Путина, профильные ведомства должны до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения.
Дано поручение правительству совместно с МВД, Минобороны, МЧС, Минюстом, ФСБ, СВР, Росгвардией, ФСО и Росархивом.
"Проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения", - сказано в тексте.
Выполнено поручение должно быть до 1 июля этого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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