ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения

14:43
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Правительство должно сделать это до 1 июля

Как следует из опубликованного в понедельник на сайте Кремля перечня поручений президента России Владимира Путина, профильные ведомства должны до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения.
Минэкономразвития предложило новые сроки переписи населения

Дано поручение правительству совместно с МВД, Минобороны, МЧС, Минюстом, ФСБ, СВР, Росгвардией, ФСО и Росархивом.

"Проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения", - сказано в тексте.

Выполнено поручение должно быть до 1 июля этого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.