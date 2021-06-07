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Врачи рассказали о риске заболеть COVID-19 из-за вейпинга

14:57
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Это же касается и обычных сигарет

Как сказано в опубликованном на bioRxiv исследовании американских медиков, вероятность заразиться коронавирусом может увеличиваться из-за курения или вейпинга.
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"И концентрат табачного дыма, и жидкость для никотиновых вейпов увеличивают вероятность связывания частиц SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких", - сказано в материалах.

Ученые уточнили, что, как выяснилось при проведении экспериментов, по сравнению с некурящими вирусные частицы проникали в клетки легких курильщиков и вейперов в среднем на 20% чаще.

При этом почему именно так происходит, специалисты однозначно ответить затрудняются. Существует версия, что если никотин накаплаивается в легких, в клетках увеличивается концентрация кальция.

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