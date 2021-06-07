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Видео массового ДТП на Кутузовском проспекте

15:11
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Столкнулись семь автомобилей

Семь машин, в том числе такси, столкнулись в Москве на Кутузовском проспекте.

Массовое ДТП произошло возле дома №18. Известно как минимум об одной пострадавшей. Ее осматривают медики, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Информация о причинах столкновения уточняется.

Из-за аварии образовалась пробка от Новоарбатского моста до места ДТП, пишет ТАСС. Ограничено движение по 2-м полосам движения из 5-ти. Инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

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