Видео массового ДТП на Кутузовском проспекте

Столкнулись семь автомобилей

Семь машин, в том числе такси, столкнулись в Москве на Кутузовском проспекте.

Массовое ДТП произошло возле дома №18. Известно как минимум об одной пострадавшей. Ее осматривают медики, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Информация о причинах столкновения уточняется.

Из-за аварии образовалась пробка от Новоарбатского моста до места ДТП, пишет ТАСС. Ограничено движение по 2-м полосам движения из 5-ти. Инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram