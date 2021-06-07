Стала известна стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев

Открыться для вакцинного туризма страна может уже в июле

Программа вакцинации от коронавируса иностранцев в России технически готова. Туры для желающих получить прививку российским препаратом рассчитаны на 21 день, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Игнатьев назвал и стоимость вакцинных туров в Россию. По его данным, она может достигать от 1,5 до 2,5 тысячи долларов – или от 109 до 183 тысяч рублей. Уточняется, что это цена без перелета.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что такие туры станут поддержкой для туроператоров – ведь во время пандемии туристический поток был почти нулевым. Также программу можно сделать интереснее, сочетая вакцинацию и культурную программу. По мнению Игнатьева, наибольшим спросом такие поездки будут пользоваться у жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, передает ТАСС.

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