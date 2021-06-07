Любителей антистресс-игрушек предупредили об "обратном эффекте"

Популярные игрушки могут навредить

Антистресс-игрушки при частом использовании могут вызвать обратный эффект и лишь усилить тревожность. Об этом рассказала психолог, президент Международной ассоциации экспертов по неврозу, член American Psychological Association, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Мария Мазурина.

В России набирают все большую популярность антистресс-игрушки поп-ит, симпл-димпл и сквиш. Они оказались интересны как детям и подросткам, так и взрослым.

"Я не рекомендую использовать антистресс-игрушки на постоянной основе, так как со временем возникает привыкание, создается определенный ритуал: стресс — игрушка. Если ее нет, возникает дополнительная тревога, а устойчивый навык самостоятельно справляться со стрессом утрачен", - заявила Мазурина.

Психолог отметила, что такие игрушки и правда могут помочь в борьбе со стрессом, но лишь в том случае, если использовать их нерегулярно, передает "Вечерняя Москва".

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