Киевский национальный университет имени Шевченко впервые принял такое решение

Президента Белоруссии Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора наук, которое он получил в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей вуза, Лукашенко стал первым из 107 человек, кого университет лишил звания доктора наук.

Ранее ректор университета Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко статуса почетного доктора наук после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

Противники Лукашенко настаивают, что борт с оппозиционером Романом Протасевичем и его подругой, россиянкой Софией Сапегой посадили по прямому указу президента Белоруссии.

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